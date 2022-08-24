Ne güzel insanlardı…

Canlarım…

Bugün size…

1210 yılında doğup, 1292 yılında Şiraz’da ölen…

Sadi-i Şirazi’nin, “Gülistan” isimli eserinden bir öyküyü:

Sadeleştirerek anlatacağım…

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Sadi bu eserinde:

Padişahların…

Şahların…

Sultanların…

İyi/kötü alışkanlıklarını…

Yani: Beşerî ahlâklarını…

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Dervişlerin yaşam tarzlarını.

Aşkı…

Gençliği…

Yaşlılığı…

Düşkünlüğü…

Zenginliği…

Yoksulluğu…

Ve…

Sohbet adabını anlatır…

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“Neden bu öykü?..” sorusunun cevabını…

Bir diğer yazımda vereyim…

İktidar ve muhalefete

Sadî’nin yüzlerce öyküsü arasından bunu seçmemin sebebi:

Güncelliği…

Çünkü bu öykü:

Padişahların (Şahların, sultanları, kralların, devlet başkanlarının, büyük patronların) da:

“Eşref ve eşek saati” olduğunu…

Ve bu nedenle…

Eşref saatlerinde…

“Bol keseden” atmamaları gerektiğini anlatır…

(Bu bölüm herkese…).

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Çünkü bu öykü:

İsrafın haram olduğunu…

İtibardan tasarruf etmemek adına…

En pahalı aydınlatmalarla…

Saraylarını gündüz bile:

Parlak ışıklarla bezeyenlerin…

Sonunda…

Geceleri bile:

Karanlıkta kalacağını anlatır…

(Bu bölüm iktidar sahiplerine…).

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Yine bu öykü:

İnsanların hemen hepsinin…

Bir şey (Avanta) alabilecekleri yere (Kişiye):

Yakın durduklarını…

Eğer…

Biri ya da birilerinden (Bir kurumdan meselâ…).

Bir şey (Avanta) elde edemeyecekse…

Semtine bile uğramayacaklarını anlatır…

(Bu bölüm muhalefete…).

Hikâye şöyle…

Duyduğuma göre padişahlardan biri, gece sabaha kadar içki içmiş…

Son derece sarhoş bir halde:

Şöyle demiş:

“Dünyada bizim için şu dakikadan daha hoş bir an yoktur çünkü ne iyi bir şeyi düşünüyoruz ne fena bir şey ve kimseden de bir kaygımız yok…”.

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O gün, günlerden soğuk bir kış günü imiş…

Dışarıda çıplak bir Derviş yatıyormuş…

Sarhoş padişahın bu sözünü işitir işitmez şöyle demiş:

“Evet doğru… Dünyada kimse senin bu ikbal ve saadetinde değildir… Kimse senin gibi rahat ve keyif içinde değildir… dünyada senin nail olduğun bu saadet kimsede yoktur ve kimseden kaygın da yoktur. Ama… Bizim için de tasalanmaz mısın?..”.

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Derviş’in bu sözünden pek hoşlanan sarhoş Padişah…

İçinde 1000 dinar bulunan bir keseyi pencereden dışarıya uzatarak…

Derviş’e seslenmiş:

“Eteğini aç…”.

Derviş:

“Elbisem yok ki eteği olsun” deyince…

Padişah ona büsbütün acımış…

Parayla birlikte bir kat da…

Güzel bir elbise göndermiş…

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Derviş az bir zaman içinde…

Parayı har vurup harman savurmuş…

Ve…

Tekrar gelmiş.

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Derviş’in tekrar gelişi öyle bir zamana rastlamış ki…

Padişah’ın onunla meşgul olacak vakti yokmuş…

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Padişah’ın adamları Derviş’in geldiğini haber vermişler…

Hükümdar yüz vermemiş…

Surat asmış…

Ve emrindekilere:

“Bunca parayı az bir müddet içinde tüketen şu yüzsüz ve müsrif dilenciyi kovun, dışarı atın… Bilmiyor mu ki devlet ve millet hazinesi hakiki muhtaçların ve fakirlerin hakkıdır… Bunun gibi, şeytanla kardeş olan müsriflerin yemliği ve arpalığı değildir…” demiş…

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Öğüt vermeye yetkili vezirlerden biri saygılı bir üslûpla konuşmaya başlamış:

“Padişahım, bence en uygun hareket, bu gibi insanlara nafakalarını günü gününe vermektir… Bu suretle israf yapmazlar… Buyurduğunuz şekilde onu terbiye etmek için kovmayı bendeniz doğru bulmuyorum… Böyle bir ceza, yani birini önce lütuf hususunda ümide düşürüp sonra onu ümitsizliğe ve çaresizliğe düşürmek, hiçbir şey vermemek; himmet erbabına yakışmaz…”

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Öykü burada bitiyor…

Canlarım…

Diğer yazılarda da…

Sadî’nin…

Bu öyküden çıkardığı hisselere:

Bakalım…

Para…

Nasıl ki aşığın gönlünde sabır…

Kalburda su durmazsa.

Kalenderin (Sade bir hayat yaşayan, alçak gönüllü) avucunda da:

Para durmaz…

Seçilen ve seçen

Bilgili ve zeki insanlar derler ki:

“Padişahlar çoğu zaman, memleketin yüksek işleriyle ilgilenirler, adî işler için halk tabakasının kendilerini rahatsız etmelerine kızarlar…”.

Kıymetini bil

Uygun zamanı gözetmeyen bir insana padişahın nimeti haram olur…

Fırsat çıkmadan…

Münasip zamanı gelmeden…

Mevkii müsait görmeden söze atılırsan:

Hem boşuna konuşmuş…

Hem de…

Kendi değerini:

Heder etmiş olursun…

Ya hiç verme ya da…

Önceden ihsanda bulunup birisini açgözlü olmaya mahkûm etmemeli…

Yahut da…

O ihsan kapısını bir kere açtıktan sonra:

Şiddetle…

Kabalıkla:

Yüzüne kapamamalı…

İsraf haramdır

Parlak bir günde ve gündüz ışığında…

Lüks ve pahalı mum yakarak aydınlanan ahmağın…

Çok geçmeden…

Kandiline koyacak adi yağ bile:

Bulamadığını görürsün….

İnsanlar bencildir…

Hicaz’da, Kâbe yolunda susayan kimselerin…

Tuzlu ve acı bir su başında toplandıklarını kimse görmemiştir…

Tatlı suyu bulunan bir çeşme başına ise:

İnsanlar da üşüşürler…

Kuşlar da…

Karıncalar da…

Çünkü…

Kuş; yem bulunan yere gider…

Bir şey bulunmayan yere değil…