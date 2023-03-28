Ne diyeceğimi şaşırdım

Bahçeli nihayet, HÜDAPAR’la ortak olduğunu fark etti…

Ve…

Hizbullah’ın siyasi ayağı olan terör eylemcisi ortağını savunmak için şöyle dedi:

“Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir…”.

★

Yeni ortağı HÜDAPAR’ın Hizbullah’la ilişkisi olmadığını…

MHP’nin de içinde bulunduğu Ecevit Koalisyon Hükümeti’nin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan’ın da bildiğini…

Ve…

Bu konuda açıklama yapmasını isteyen Bahçeli’ye Tantan cevap verdi:

★

“HÜDA-PAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır. İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri. Bunları nasıl söyleyebiliyor anlamak mümkün değil…”.

★

Canlarım…

Birisine…

Doğru olmayan iddiaları nedeniyle:

“Yalancı” demek hakaret sayılabiliyor…

Ama…

★

Bunu…

Tantan gibi nezaket içinde söylerseniz:

İddia sahibine “yalancı” demeden:

“Yalancı” demiş oluyorsunuz…

★

Bu arada…

Ortağı HÜDAPAR’ın,

“Bizim Hizbullah’la bağ ve bağlantımız yok” beyanını kabul eden Bahçeli…

HDP’nin:

“Terörle bağ ve bağlantımız yok” beyanını ise kabul etmiyor…

★

Siyaset öylesine kirlendi ki…

İnsan bu tarz siyaset yapanlar karşısında…

Ne diyeceğini:

Şaşırıyor…

Bilinsin ki

Canlarım…

Toplum olarak:

Sorgulamayı…

Araştırmayı…

Okumayı…

Öğrenmeyi değil:

Duyduklarımıza inanmayı:

Tercih ediyoruz…

★

Bu zavallı huyumuzu bilen…

Ve…

Kolayca yalan söyleyen siyasetçi…

Seçmenlerin öğrenmesini istediği bilgileri kitaplardan değil…

İşkembesinden duyuruyor…

★

Meselâ ülkenin içinde bulunduğu her türlü iktisadî ve siyasî felaketten CHP’yi sorumlu tutmak “Yalancılıktır…”.

★

Demokrasi tarihimizde (Son 73 yılda) CHP sadece 2 kere iktidar oldu…

Birinci iktidarında ortağı MSP (Necmettin Erbakan) idi…

İkincide ise…

Ecevit’in bakanlık vaadiyle AP’den transfer edip…

On birine de bakanlık verdiği:

“Çorba hükümet…”.

★

Yani…

73 yılın 20 yılında…

Ülkeyi:

Hem de tek başına yöneten AKP’yi:

“Masum…”.

73 yılda sadece 3 yıl…

O da birinde siyasal İslâm’la…

Diğerinde ise milliyetçi-muhafazakârlarla ortak olan CHP’yi ise “suçlu” olarak göstermek:

Ahlâkî değildir…

★

Bu arada…

Hayatımın hiçbir döneminde…

Ve halen…

CHP’li olmadığımın da:

Bilinmesini isterim…

Hırka-i Şerif

İnanmak veya inanmamak kişinin tercihidir…

Ama…

Kişinin:

Başkalarının inançlarına saygısızlık yapmak gibi bir tercihi olamaz…

İnanca ve değerlere saygı:

Hem ahlâkın şartıdır…

Hem de yasalara uymanın şartıdır…

Çünkü…

Değerlere ve inanca saygı:

Dünyanın tüm ülkelerinde yasalarla zorunlu kılınmıştır…

★

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li bir grubun Hırka-i Şerif’i ziyaretleri iyi oldu…

Doğru oldu…

Zira:

Hırka-i Şerif, her Müslüman’ın kutsal değeridir…

Kimi hatırlattı?..

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya topraklarına Tu-141 Strij tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda bulunduğunu bildirdi.

★

Amma da komik…

Kendileri bir yıldır, Ukrayna’yı neredeyse her gün bombalıyorlar…

Bir kere de Ukrayna aynı şeyi yapınca kıyameti koparıyorlar…

★

Rusya’nın bu davranışı size:

Kimi hatırlattı?..

★

Söyle bana arkadaşını…

Söyleyeyim sana:

Kim olduğunu…

Sandııııkkkk!..

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden alması üzerine ülke karıştı.

★

Görüyor musunuz şu Yahudilerin(!) yaptıklarını?..

Demokrasiyi nasıl da:

Ciddiye alıyorlar?..

★

Halbuki…

Netanyahu memleketin başbakanı…

Sandıktan çıktı…

Haliyle…

İstediğini yapacak…

Sandııııkkkk!..

Dünün tweeti

YSK’nın, Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıklaması üzerine usta gazeteci Sedat Bozkurt aşağıdaki tweeti paylaştı…

Sedat Bozkurt

@sedattbozkurtt

Bu üyelerin bugüne kadar altına imza attıkları kararların hepsi hukuk açısından gözden geçirilmeli. Okudukları hukuk fakülteleri ve ders veren hocaları belirlenerek eksik olanın ne olduğu bulunmalıdır. O derece vahim bir meseledir bu.

Endişe yok

Demokrasileri, diğer rejimlerden üstün kılan özelliği…

İktidarları:

Milletin; özgür iradeleriyle tayin etmesi değil mi?..

★

O halde lütfen:

Endişeyi bırakalım…

Mevcut Cumhurbaşkanı’nın:

“Millet tamam derse çekiliriz” açıklamasını:

Taahhütname kabul edelim…

İlk onu soracağım

Adı: Yılmaz Aktaş…

Emekli edilmiş cumhuriyet savcılarımızdan…

Kamuoyu onu:

Hizbullah operasyonları…

Ve…

Erdoğan’a açtığı davalarla tanıdı…

★

Demokratik hukuk devletlerinden birinde yapsaydı görevini…

El üstünde tutulur…

Kamuoyunun en çok saygı duyduğu savcılardan biri olarak Tarihe geçerdi….

★

Ama…

Az gelişmiş bu ülkede tam tersi oldu…

Tüm yetkileri alındı…

Düz savcı olarak atandı…

Bin bir emekle yakalattığı…

Ve…

İşledikleri cinayetlerin failleri oldukları…

Yargılamalar sonucu kesinleşen:

Tetikçilerin hepsi…

Tahliye edildi…

★

Kemal Bey cumhurbaşkanlığı görevine başladığında…

İlk olarak:

Yılmaz Aktaş’ın atamasının yapılıp yapılmadığını…

Yapılmadıysa…

Ne zaman yapılacağını soracağım…

İşin şeyi çıktı

Bazı kamuoyu araştırma şirketleri işin b.kunu çıkardılar valla…

Öyle saçma sapan sonuçlar açıklayanları var ki içlerinde…

Meselâ geçenlerde, bir TV kanalında…

“CHP, PKK ile ortaktır” diyen bir araştırma şirketi sahibi:

Yaptıkları anket çalışmasında…

“AKP Genel Başkanı’nın oylarının Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla olduğunu” bile söyledi…

★

Doğru olamaz mı?..

Olabilir…

Ama…

“İnandırıcı” olamaz…

★

CHP için:

“PKK ile ortak oldu” diyen bir anketçinin bulduğu sonuçlara inanmak için…

İnsanın aklını:

Peynir ekmekle yemiş olması lâzım…