Nazilli’de restoranda patlama: 7 ölü, 5 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi öldü, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1’i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2’nci katından atladığı belirtildi. (DHA)