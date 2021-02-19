NASA’nın uzay aracı Perseverance, Mars’a iniş yaptı

NASA’nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars’a başarılı bir iniş yaptı.

Mars’ın keşfinde potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak ve Mars’a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için yola çıkan NASA’nın Perseverance uzay aracı, Doğu zaman dilimine (ET) göre 15:57’de Mars’a başarılı bir şekilde iniş yaptı.

30 Temmuz Perşembe günü Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan, Mars’a yola çıkan NASA’nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, planlanan görevi için bir Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca Mars’tan 500gr kaya ve toprak örneklerini toplayarak dünyaya getirmesi bekleniyor.

Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars’ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başladı. Perseverance’ın, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

Başarılı bir şekilde iniş yapan Perseverance’ın, Mars’tan kaydettiği ilk görüntü uzay aracının Twitter hesabından “merhaba dünya, sonsuz evime ilk bakışım” mesajıyla paylaşıldı. (İHA)