NASA’nın keşif aracı, Ingenuity helikopterini fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars’taki Perseverance keşif aracı, mini helikopter Ingenuity’nin fotoğrafını çekti.

Perseverance ekibinin Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar, “#MarsHelicopter ve ben bir süredir hiç olmadığımız kadar yakınız. Uçuşlar arasında bir kum tepeciği üzerinde dinlenen birini gördüm. Kimdi, tahmin edin. Ingenuity’nin #39 numaralı uçuş için hazırlandığına inanabiliyor musunuz?” açıklamasıyla yayımlandı.

Ingenuity, yaklaşık 79 saniyede 140 metreyi kapsayan 39 numaralı Mars uçuşunu 11 Ocak’ta gerçekleştirdi.

Uçuş günlüğüne göre, helikopter şimdiye kadar Mars’ta toplam 7 bin 830 metre uçarak 64 dakikadan fazla havada kaldı.

NASA’nın California’daki Jet İtki Laboratuvarı’nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan 7 ay sonra 18 Şubat 2021’de Mars’a inmişti.

Mars’a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen’deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Perseverance ile gönderilen 1,8 kilogramlık mini helikopter Ingenuity 19 Nisan 2021’de gerçekleştirdiği 1 dakikalık ilk başarılı uçuşuyla “başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı” olarak tarihe geçmişti.

Mars’taki atmosfer yoğunluğunun Dünya’nın yaklaşık yüzde 1’i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity’yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya’da gerekenden daha hızlı dönen, her biri 123 santimetrelik 4 pervane kullanmıştı.

(AA)