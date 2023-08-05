NASA, kayıp uzay aracı Voyager 2 ile iletişimi sağladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gönderilen yanlış komut sebebiyle iletişimi kesilen Voyager 2 ile iletişimi sağladı.

NASA, yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977 yılında uzaya fırlattığı ve Dünyadan 19.9 milyar kilometre uzakta olan Voyager 2 ile iletişimi yeniden kurduğunu duyurdu. 21 Temmuz’da Voyager’a gönderilen bir dizi yanlış komutlar, uzay aracının antenlerini dünyadan uzaklaştırmış ve bunun sonucunda iletişim kesilmişti.

Dün yapılan açıklamada NASA, Voyager 2 ile tam iletişimi yeniden kurdu. NASA’nın Canberra’daki Derin Uzay Ağı tesisi, Voyager 2’ye 19.9 milyar kilometreden fazla bir yıldızlararası seslenme göndererek, uzay aracına kendisini yeniden yönlendirmesi ve antenini Dünya’ya geri döndürmesi talimatını verdi.

Komutun, Voyager’a ulaşması 18.5 saatlik tek yönlü ışık süresiyle, görev denetleyicilerinin komutun çalışıp çalışmadığını öğrenmesi (toplamda) 37 saat sürdü. 4 Ağustos günü saat 12:29 EDT saatiyle uzay aracı, normal çalıştığını ve beklenen yörüngesinde kaldığını belirten bilim ve telemetri verilerini göndermeye başladı denildi.

HAYAT BOYU BİR KEZ KARŞILAŞILAN HİZALANMA

ABD’de 1965te yapılan hesaplamalar sonucunda bir uzay aracının, en uzaktaki dört gezegen olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ü araştırmak için en uygun zamanın 1970lerin sonu olduğu tespit edildi. Uzay aracının, bu 4 gezegenin 176 yılda bir kez meydana gelen hizalanması sonucunda her gezegenin yerçekiminden yararlanarak bir sonraki gezegene geçmesinin mümkün olabileceği görüldü.

1977 yılında Voyager 1 ve 2 uzaya fırlatıldı. İki uzay aracı 1979 yılında Jupiter’e, 1980-81de Satürn’e, 1976da Uranüs’e ve 1989da Neptün’e en yakın mesafeden yaklaştı. Voyager 1’in, 1998te insan yapımı bir objenin uzayda gidilen en uzak noktayı geçtiği vurguladı.

(DHA)