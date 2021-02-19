NASA için Salda’da araştırma yapan Prof. Dr. Balcı’dan çarpıcı açıklama

ABD’den gönderilen Perseverance uzay aracı dün akşam Mars’a iniş yaptı. NASA , Twitter’dan Mars’taki Jezero Krateri’ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur’daki Salda Gölü’ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı.

NASA için Salda’da araştırma yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, “Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars’ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak” dedi.

“YAŞAMIN İZLERİNİ BULMAYA ÇOK YAKINIZ”

Yaklaşık 7 ay süren ve bu süreçte 427 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra NASA’nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, Mars’ın Jezero Kraterine indi. 9. misyonunu gerçekleştiren NASA Jezero Krateri için Salda Gölü’nde çeşitli araştırmalar yapmıştı.

2007 yılından beri bu çalışmalarda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, çalışmaların heyecan verici olduğunu belirterek, “Perseverance ana misyonu astrobiyoloji, yani yaşamın izlerini aramak. Bu robot, çok iyi bir jeolog. Göl tabanını oluşturan sedimanlardan örneklerden alacak ve bunları daha sonraki bir misyonda yer küreye dönüp daha detaylı bir çalışmaya tabii tutulacak. Bu durum misyonu daha da özel kılıyor. İnsanlığın tarihinde ilk defa bir başka gezegenden kayaçları toplayıp bununla başka bir çalışma yapılacak. Bu çok önemli ve heyecan verici. İlk defa yaşamın başka bir gezegende yaşam olma ihtimaline bu kadar yakınız. Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars’ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak” dedi.

SALDA GÖLÜ ARAŞTIRMALARDA ANAHTAR NİTELİĞİNDE

Jezero Krateri ile Salda Gölü’nün yapılarının benzer olması nedeniyle uzun yıllardır çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Balcı, “Jezero krateri de bazı kriterler göz önüne alarak seçildi. Yaşamın izlerinin aranacağı bir çalışmaya başladı. Salda Gölü’nün sediman ve minorolojik yapılarının benzer olması Salda Gölü’nün de bir fluval sistemle besleniyor olması gibi benzerlikler nedeniyle bütün bilim camiasında öne çıktı. Salda Gölü Jezero Kraterine yaşam arayışında bir anahtar niteliği taşıyor. Yol haritasını çizmek için kullandığı alanlardan biri” dedi.

“SALDA GÖLÜ MARS’IN 3,5 MİLYAR YIL ÖNCEKİ HALİNİ GÖSTERİYOR OLABİLİR”

Prof. Dr. Balcı, Salda Gölü’nde yapılan çalışmaların Mars için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Salda Gölü’nün çevresi kaplayan beyaz karbonat oluşumlar mikroorganizma oluşumlar vasıtasıyla oluşmuş. Yani bir bakıma mikrobiyal manifestosu Salda Gölü’nün. Mikrobiyal yollarla oluşmuş bir alanı takip eder ve izlerini anlayabilirseniz Jezero kraterinde nereye gittiğinizde bu yaşamın izlerini bulabilirsiniz bunun için bir kılavuz görevi görüyor. Bu açıdan Salda’da yapılan çalışmalar çok önemli ve önemi de artacak. Salda Gölü, bir bakıma Mars’ın ve erken yer kürenin 3.5 milyar yıl önceki halini gösteriyor olabilir” diye konuştu.

(DHA)