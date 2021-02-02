Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak.

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