Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Haberler Gündem

Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca: Salgında yeni dönem başladı

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca: Salgında yeni dönem başladı

RTÜK’ten, Halk TV ve Habertürk’e para cezası

RTÜK’ten, Halk TV ve Habertürk’e para cezası

Sahte oturma izni düzenleyen 3 Iraklı yakalandı

Sahte oturma izni düzenleyen 3 Iraklı yakalandı

Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Gündem