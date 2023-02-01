Nadir görülen mavi yengeç, Karadeniz’de üremeye başladı

Doğu Karadeniz’de bilim insanlarının su altı araştırmalarında, ana vatanı Atlantik Okyanusu olup, ağları yırttıkları için balıkçıların ‘korkulu rüyası’ olarak değerlendirilen mavi yengeçte, üreme tespit edildi. Bölgede nadir görülen yengeç türünün; deniz ekosistemi ve balık popülasyona etkilerinin belirlenmesi için araştırma başlatan Ordu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Yengeçler de sağlıklı ekosistemlerde olan canlılardır. Karadeniz’e nasıl bir etkisinin olacağını takip etmekteyiz” dedi.

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın ve ekibi, su altında çalışmalarda ana vatanı Atlantik Okyanusu olan ve Karadeniz’de nadir görülen mavi yengecin yumurtalarına rastladı.

Bilim insanları, deniz suyu sıcaklığındaki değişkenlik nedeniyle bölgeye geldiği değerlendirilen ve ağları yırttıkları için balıkçıların da ‘korkulu rüyası’ olan mavi yengeçte, üreme tespit edince, incelemelerini genişletti. Yengeç türünün, deniz ekosistemi ve balık popülasyona etkilerinin yanında, yayılım alanları, hazırlanan araştırma projesiyle ortaya çıkarılacak.

‘KARADENİZ’DE DAHA SIK KARŞILAŞILMAYA BAŞLADI’

Mavi yengeçlerin Karadeniz’de ürediğini belirten Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Çalışmalarda Karadeniz’de mavi yengeç ile daha sık karşılaşılmaya başlandı. Bu mavi yengeçlerin denizcilik aktiviteleri ile yumurta ve larva halinde Akdeniz’den geldiğini düşünüyoruz. Buraya gelen küçük bireyler büyüyerek balıkçıların ağlarına takılmaya başladı. Benim ölçümünü yaptığım büyük 500 gram civarında bireyler var. Aynı zamanda yine yapmış olduğum çalışmalarda yumurtalı bireyler de tespit ettik. Yengeçlerin Karadeniz’de ürediğini düşünüyoruz. Mavi yengeçlerin Karadeniz ekosistemine çok olumsuz etkisinin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

‘ETKİSİNİ TAKİPTEYİZ’

Deniz suyu sıcaklıklarının değişmesi sonucu Karadeniz ekosistemine başka canlıların da girebileceğini anlatan Prof. Dr. Aydın, “Karadeniz ısınıyor. Her geçen gün biraz daha fazla su sıcaklığı artmaya başladı. Son yıllarda küresel ısınma, iklim değişikliği ya da mevsimlerin değişmesiyle ilgili bir sürü konu konuşuluyor. Dolayısıyla suların sıcaklıkları değişince, boğaz yoluyla da birçok canlı Karadeniz ekosistemine girebilir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Karadeniz’de başka istilacı türlerde yer alıyor. Bunların nasıl tepki göstereceğini bilmiyoruz ama mavi yengeç sonuçta ticari değeri yüksek bir canlımız. Bütün canlıların ekosistemde bir yeri vardır. Yengeçler de sağlıklı ekosistemlerde olan canlılardır. Karadeniz’e nasıl bir etkisinin olacağını takip etmekteyiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte” dedi.

(DHA)