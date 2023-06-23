Müzik saati kısıtlaması Türkiye genelinde kaldırıldı
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), 1 Temmuz 2021’den beri uygulanan müzik yayınıyla ilgili saat kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. MÜYORBİR, “Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı” açıklamasını yaptı
MÜYORBİR, 1 Temmuz 2021’den itibaren saat 01.00’den sonra uygulanan müzik yasağının ülke çapında kaldırıldığını duyurdu. Birliğin sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:
Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle.
(ANKA)
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