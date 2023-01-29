Mutlu bir cinsellik için özgüven de çok önemli

Özgüven, kişinin kendine güvenmesi kadar hem kendi bedeninden, hem de partnerinin bedeninden keyif almasını sağlar.



Bu durum cinsel hayatı etkiler mi?

SORU:

6 yıllık evli birkadınım. Eşimde baştan beri bir özgüven sorunu var. Yeterince iyi olmadığını düşündüğünden cinsel haya­tımızda sıkıntılar var. Özgüven gerçekten cinsel hayatı etkiler mi? S.S./ Bursa

CEVAP:

Kişi; kendisinin, yakınlarının ve hayatının sorumluluğunu alabildiği sürece, öz güveninin farkına varabilir. Kişisel gelişimini tamamlamış, ne istediğini bilen, gelecekte ne yapacağını planlayan bir kişinin hayatına hâkim olması özgüvenin ta kendisidir. Özgüven yalnızca cinsel yaşamda değil hayatın bütün alanlarında başarının ön koşuludur. Sizin durumunuzda eşinizin bir onaylanmaya ve desteğe ihtiyacı olabilir. Sizin onaylamalarınızın yeterli olmadığı durumda bir ruh sağlığı uzmanından destek alması uygun olur.

İsteksiz olmamın sebebi ilaç mı?

SORU:

34 yaşındayım. Bir süredir depresyon ilacı kullanmaya başladım. Aynı ilacı bundan 2 yıl önce de kullanmıştım o za­man fazla bir yan etki olmamıştı. Şimdi bende bir cinsel isteksizlik var, sanki bir şey hissetmiyor gibiyim. Bu durum ilaçla ilgili olabilir mi? F.C./ Bursa

CEVAP:

Kullandığınız ilaç bir depresyon ilacıdır. Karamsar düşünceler, hiçbir şeyden zevk almama, derin bir mutsuzluk ve umutsuzluk şeklinde kendini gösteren depresyonun ilk etkilediği sistem cinsellik ve üreme sistemidir. Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyonun kendisi hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Depresyon ilaçları cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir. Sizin durumunuzda önce depresyonu tedavi ettirmeniz kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda cinsel terapi almanız uygun olur.

Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

25 yaşında bir erkeğim. Uzun yıllar nişanlımla sürtünme yoluyla ilişki yaşadık, evlenince her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorduk ama olmadı. İlişkiye girecek kadar sertleşme olmuyor, sanki bir daha hiç olmayacakmış gibi geliyor. Neden böyle oldu? N.S./ Ankara

Hem kadının hem de erkeğin deneyimsiz olarak başladığı bir ilişkide başlarda bazı sıkıntıların olması normal ve beklenen bir durumdur. Nişanlı iken yaşadığınız sevişmelerde ilişkiye girme zorunda olmamanın verdiği rahatlıkla her şey daha kolay olabilir. Sizin durumunuzda yazdıklarınızdan bir performans kaygısı yaşadığınız anlaşılıyor. Böyle bir durumda ön sevişmeyi uzun tutmanız, rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde duyulara odaklanıp zamanın akışına kendinizi bırakmanız, karşılıklı ilgi ve hoş görü ile birbirinize yaklaşmanız ilişkiye girmeyi kolaylaştıracaktır. Eğer kişisel çabalarınıza rağmen bir birleşme yaşayamazsanız vakit kaybetmeden bir uzmandan destek uygun olur.