Mutasyonlu virüs KKTC’yi de vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) artan (Kovid -19) vakalarının nedeni ilk kez açıklandı. Vakalardaki artışın, ilk kez İngilterede ortaya çıkan mutasyona uğramış virüsün neden olduğu ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) son dönemlerde artan (Kovid-19) vakaları ülkede tedbirlerin sıkılaştırmasına neden oldu. Ülkede vakalardaki artışın nedeninin ilk kez İngilterede ortaya çıkan mutasyona uğramış virüs olduğu kaydedildi. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Kovid-19 PCR Tanı Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda, İngiltereden dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTCde tespit edildiğini açıkladı.

17 ÖRNEKTE ANALİZ

Kovid-19 PCR Laboratuvarında Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında Kovid-19 tanısı konmuş 17 örnekte yapılan analizlerde, B117 olarak bilinen İngiliz varyantının KKTCde yayıldığı saptandı. Analizlerde 17 örnekten 9unda B117 varyantı olduğu tespit edildi.

ŞUBAT AYINDAKİ VAKALARIN % 80İ MUTANT KAYNAKLI

KKTCde İngiltere varyantına ait ilk vaka 13 Ocakta görüldü. 3 Şubatta ise Kovid-19 tanısı konulan 10 vakadan 8nin B117 varyantı olduğu saptandı. Yapılan analizlerle, günlük vaka sayısının 50nin üzerine çıktığı KKTCde, bu artışın nedeninin, ilk kez İngilterede tespit edilen ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında yüksek olan, mutasyona uğramış virüs olduğu tespit edildi.

PROF. DR.ŞANLIDAĞ: İNGİLTERE MUTANTININ YAYILDIĞINI SAPTADIK

DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kovid-19 PRC Tanı Laboratuvarında yaptıkları analizlerde, ilk kez İngilterede ortaya çıkan N501Y mutasyonuna sahip B117 İngiliz varyantının ülkede Ocak 2021in ortalarında görülmeye başlandığını tespit ettiklerini söyledi.Bu varyantın hızlı bir yayılım göstererek, son günlerde enfekte olan kişilerin büyük bir çoğunluğunda görüldüğünü belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, mutasyona uğramış virüsün, KKTCdeki Kovid- 19 vaka sayılarındaki artışa neden olduğunu söyledi.

RO DEĞERİ 3.25 OLARAK AÇIKLANDI

Yeni varyantın hastalığın seyrini değiştirmediğini ancak daha hızlı yayılım gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, İngiliz varyantı Koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren Ro değerini 0.4 ile 0.7 arasında değiştirerek bulaşıcılığı yüzde 50 ila yüzde 75 oranında artırıyor dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, DESAM Enstitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubunun yaptığı analizlerde de Koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren Ro değerinin de bugün itibariyle KKTCde 3.25 olarak belirlendiğini söyledi. Mutant virüsün hızının azaltılması için aşılmave korunma tedbirlerinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Ekip olarak çok geniş bir uzman kadro ile Kovid-19la mücadele ederken, bilimsel veriler ışığında sürecin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi adına akademik çalışmalara da devam ettiklerini dile getirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ALINMIŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu dün, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5-15 Şubat arasında tam sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Öte yandan, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 69’u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını ve 35 kişinin taburcu edildiğini ifade etmişti. (DHA)