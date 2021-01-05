Mutasyona uğrayan virüs bir ülkede daha görüldü
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Mutasyona uğrayan virüs bir ülkede daha görüldü

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun İran’da da görüldüğünü duyurdu.

Nemeki, Covid-19 mutasyonunun İran’a kadar ulaştığını belirterek, “Mutasyonlu virüsü İngiltere’den İran’a gelen bir vatandaşımızda tespit ettik. Özel bir sağlık merkezine kaldırılan hastamızın mutasyona uğramış Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı” dedi.

Hastanın durumunun iyi olduğunu kaydeden Nemeki, “Şu ana kadar hastanın temasta bulunduğu ve muayenesini gerçekleştiren doktorumuz da dahil 245 kişiden test alındı ve hiçbirinde mutasyona uğramış Covid-19’a rastlanılmadı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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