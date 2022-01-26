Mut Belediye Başkanlığı taşınmazlar için ihale düzenleyecek

Mut Belediye Başkanlığı’ndan 31 adet taşınmaz için satış ve kiralama ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mut Belediye Meclisinin 01.09.2021 tarih 91 20.05.2021 tarih 71 ayılı kararları ile satışına, Belediye Encümeninin 20.01.2022 tarih 14 nolu kararı ile kirasına ve satışına karar verilen toplam 31 ad. boş alan, arsa ve işyerleri için, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve devamı maddelerince ihalesi yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Gelir Tahakkuk servisinden 100,00.-TL karşılığında satın alabilirler. İlanen duyurulur.

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