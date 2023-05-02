Muş’un zirveleri ters lalelerle renklendi

Muş’un Karaağaçlı beldesinin 1800 rakımlı zirveleri, sadece 15 gün canlılığını koruyan ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters lalelerle renklendi.

Karaağaçlı beldesinin 1800 rakımlı zirvelerinde ters laleler açtı. Yaklaşık 2 saatin ardından 1800 rakımlık alana ulaşan birçok fotoğrafçı ve doğasever lalelerin fotoğraflarını çekmek için yarıştı. Ters laleler için Trabzon’dan yaklaşık 50 kişilik bir grupla geldiklerini söyleyen Safiye Çubukçu Nezir, Müthiş bir doğa. Ters lalelere ulaşmak için biraz zorlandık. Karadeniz’den ötürü alışkınız dağlara tırmanmaya ama burası daha farklı bir coğrafya. Birazcık zorlandık ama grubun ilk kadın üyesi olarak bu zorlu tepeye tırmanmayı başardım” dedi.

Nuray Yeşilaras da Özellikle ters laleleri görebilmek amacıyla Trabzondan geldik. Ters laleler için baya bir yokuş çıktık. Zorlu bir parkurdu bizim için ama gerçekten buna değdi. Koparılmasının ağır bir cezası varmış. Trabzon’dan buraya geldiğimize gerçekten değdi. Burası harika, Türkiyenin her noktasında doğa güzellikleri var ama Muştaki bu güzellikleri yeni öğrendik” ifadelerini kullandı.

400 KİLOMETRE KATETTİLER

Trabzon’dan ters laleleri görebilmek için 400 kilometre katettiklerini belirten Yasemin Ayyıldız ise 1800 rakımlı dağa da yürüyerek tırmandık. Bu kadar muhteşem bir güzellik görebileceğimize inanmıyorduk. Çok beğendik. Ters lalelerin koparılmaması gerektiğini ve bu durum karşısında cezai işlem uygulanacağını da öğrendik. Ters laleleri koparmamaya, ezmemeye çalıştık. Buranın çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Buraları gelip gezmeleri için herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

KOPARMANIN CESASI 244 BİN 315 TL

Öte yandan, Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan ters lalelerin, tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. (DHA)