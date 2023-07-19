Müşteriyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı
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Müşteriyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı

Elazığ’da lokanta çalışanı Mehmet Demirel, soluk borusuna yemek kaçan müşterisini Heimlick manevrasıyla kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İzzetpaşa Mahallesinde bir lokantada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişinin, yediği yemekten bir parça soluk borusuna kaçtı. Müşterisinin nefes alamadığını fark eden lokanta çalışanı Mehmet Demirel, masaya gelerek Heimlich manevrası uyguladı. Bir süre sonra kişi, nefes almaya başladı.

O anlar, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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