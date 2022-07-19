Mustafa Muhammed, Nantes’e kiralandı
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Mustafa Muhammed, Nantes’e kiralandı

Galatasaray’ın 24 yaşındaki golcüsü Mustafa Muhammed, Fransa Ligeu 1 takımlarından Nantes’e kiralandı.

Galatasaray’a, 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan ve bu yaz başında da bonservisi 4 milyon Dolar’a alınan Mustafa Muhammed’in yeni durağı Fransa oldu. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı futbolcuyu 1 sezonluğuna Fransız ekibi Nantes’e kiraladı.

Başarılı futbolcu, bugün Galatasaray’ın Avusturya kampından ayrılarak Nantes için sağlık kontrolünden geçmek için yola çıkacak.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı forma altında toplamda 58 maçta 17 gol, 5 asistlik performans sergiledi. (İHA)

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