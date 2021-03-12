Mustafa Cengiz’e yapılan hakarete para cezası
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Mustafa Cengiz’e yapılan hakarete para cezası

Galatasaray Kulübü, bir sosyal medya hesabından Başkan Mustafa Cengiz’e yapılan hakaret eden şahsın para cezasına mahkum edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Sosyal medya üzerinden Başkanımız Mustafa Cengiz’e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunan “12numaraorg” hesabını yönettiği belirlenen M. A. isimli şahıs, İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli para cezasına mahkum edilmiştir.” (İHA)

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