Mustafa Ceceli’nin ailesinin kuyumcusu böyle soyulmuş
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Mustafa Ceceli’nin ailesinin kuyumcusu böyle soyulmuş

Büyükçekmece’de şarkıcı Mustafa Ceceli’nin ailesi tarafından işletilen kuyumcudan yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde altın çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 5 şüpheli, Mustafa Ceceli’nin ailesine ait olduğu öğrenilen kuyumcunun önüne bir otomobil ile geldi. Levye ile kepengi ve kapıyı açan şüpheliler içeriden yaklaşık iki buçuk milyon lira değerinde altın çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Mustafa Ceceli’nin ailesinin kuyumcusu böyle soyulmuş
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