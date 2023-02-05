Muş’ta tek katlı evler ve araçlar karla kaplandı

Türkiye’de en çok kar yağan illerden Muş’ta, bir haftadan bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı .

Yoğun kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı kent merkezinde parklar, kaldırımlar, araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı , belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar evler inin damlarında, araçlar ın üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karla rı temizledi, çocuklar da yarıyıl tatilinin son gününde kar topu oynayarak eğlendi.

Kent sakinlerinden Orhan Başak, AA muhabirine, Muş’ta bir hafta öncesine kadar kar yağmadığını söyledi.

Geçen haftadan bu yana yoğun karın etkili olduğunu belirten Başak, “Yoğun kar yağınca araçlar , yollar ve kaldırımlar kar altında kaldı. Bu durumda hem yayalar hem de araç sahipleri zor durumda kalıyor. Araçlar ı koyacak yer yok. Arabanın üzerini ve çevresini temizlememiz bir saatimizi alıyor.” diye konuştu.

Babasıyla kar topu oynayan Ertunç Kaymaz da tatilde İstanbul’a gittiğini belirterek, “İstanbul’da hiç kar yoktu. Tatil bitti. Muş’a geldik. Her yer pamuk gibi bembeyaz olmuştu. Sabah uyandık, Göletli Park’a geldik, kar topu oynadık. Çok eğlendik.” dedi.