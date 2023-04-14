Muş’ta 6 metre karla mücadele

Muş’ta İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu noktada, 100 metrelik mesafeyi, 3 saatte ancak ulaşıma açabiliyor.

Muş’ta, 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri, çığ riskini de göz önünde bulundurarak kar temizleme çalışması yapıyor. Tipi ve fırtınanın zaman zaman çalışmaları zorlaştırdığı 2 bin 500 rakımda gün boyu çalışma yürüten ekipler, güçlükle yolları temizliyor.

İş makinesi operatörü Osman Korkmaz, “Nisan ayında olmamıza rağmen köy ve mezra yollarımızı açmaya devam ediyoruz. Özellikle kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu geçtiği yollarda, temizlik sonrası 6 metreyi bulan kardan tüneller oluşuyor. 100 metreyi 3 saatte ancak açabiliyoruz” diye konuştu. (DHA)