Müslüman ülkeler Filistin’e ihanet ediyor!

Filistin halkının yanındayız!

Cümle üç sözcükten oluşuyor ve ne kadar basit söyleniyor.

Hemen tüm Müslüman ülkeleri bu cümleyi kullanıyor! Filistin halkının yanındayız!

Oysaki hiçbiri yanında değil!

İslam İşbirliği Teşkilatı, 13 Aralık 2017’de, dönem başkanlığı Türkiye’de olduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile olağanüstü toplandı.

Toplantı çağrısında ABD’nin “İsrail’in başkenti Kudüs’tür” kararı alarak büyükelçilik açma girişimi gündemli bir toplantı yapıldı. Zirve’ye 57 üyenin 48’si katıldı.

BMGK’nun 1980 yılı 478 sayılı kararı gereği İsrail’i tanıyan ülkeler büyükelçiliklerini Tel Aviv’e taşımaları istendi. 2006 yılına gelindiğinde Kudüs’te hiçbir büyükelçilik kalmamıştı.

1980’de ABD bu kararı onaylamamış ama veto da etmemişti.

Trump’ın “İsrail’in başkenti Kudüs’tür” çıkışına Türkiye’nin dönem başkanlığı ve içinde İran’ın da yer aldığı 48 Müslüman ülke, cevap olarak “Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir” kararı geldi!

Zirve’nin bildirgesi gündemde çok yer almadı çünkü İsrail’i kınama mesajları o kadar süslü idi ki ABD’nin kararını dolaylı destekleyen bu bildirge unutuldu!

O dönem sadece Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu dışında İslam İşbirliği Teşkilatı’nın “Doğu Kudüs Filistin’in başkentidir” kararı yanlıştır, kabul etmiyoruz. Filistin’in başkenti Kudüs’tür açıklaması yapan olmadı.

Her daim dünya beşten büyüktür diyen Erdoğan nedense BMGK kararına bağlı karar çıkması yönünde tavır koymuştu.

Aynı dönem İran Cumhurbaşkanı Ruhani de bu karara imza atanlardandı. Tarih 13 Aralık 2017.

19 Mayıs 2017de yapılan İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması reddedilen Ahmedinejad seçime girse ve kazansa bu sonuç çıkmazdı diye düşünüyorum.

Elbette tarih metodolojisi, bu yoruma izin vermez ama İran ve Rusya’daki reform yanlısı ya da ABD politikalarına ılımlı yaklaşanların başa gelmesi ile Ortadoğu’da BOP durdurulamadı.

Bu arada ABD, Kudüs’te büyükelçiliğini bir yıl demeden 2018’de açtı! Kimsenin gıkı dahi çıkmadı. İslam İşbirliği Teşkilatı bu kararı ile buna uluslararası arenada onay vermiş olmuştu.

Artık Filistin diye bir devlet yok. Doğu Kudüs denilen yer birkaç mahalleden ibarettir.

Kimse İsrail Filistinlileri evinden sürüp çıkarıyor diye kınamasın, İsrail Gazze’ye saldırdığında da benzer timsah gözyaşları dökmesin.

Türkiye dâhil Müslüman ülkeler gerçekten Filistin için bir şey yapacak olsa İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere BMGK’nu Filistin’in başkenti Kudüs diye bir çağrı ile toplantıya çağırırdı, İsrail ile “normalleşme” süreçlerini de durdururdu.

“Normalleşme” deyince söylemeden geçmeyelim. Fars Haber Ajansı’na göre Suudi Arabistan İsrail ile “normalleşme” karşıtlarını tutukluyor.

Ortadoğu’da ABD’nin karşısında değil yanında olan Müslüman Kardeşler Teşkilatı bölge ülkelerinde iktidar olduğu müddetçe bu değişmeyecektir.

Bunu değiştirecek en erken seçim 2023 Türkiye seçimleridir.