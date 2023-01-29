Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
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Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tekne satışı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Muhammen bedeli  35.520.000,00 TL olarak tespit edilen teknenin 14 Şubat 2023 tarihinde, 10.00-10.05 saatleri arasında  Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık artırma suretiyle satışı yapılacak.

Birinci artırmada  istekli çıkmazsa ikinci artırma, 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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