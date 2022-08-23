Murat Sancak: Adalet herkese lazım olacak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ligin başındayız daha. Bunun Adanası da var. Orada da biz 3 puan alır ödeşiriz inşallah. 11+11in dışındakilere lütfen özellikle rica ediyorum; adaletli olun. Başka bir şey demiyorum. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Bana adalet değil herkese adalet dedi.

Spor Toto Süper Ligde 3üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi tebrik ederek sözlerine başlayan Sancak, Öncelikle Fenerbahçeyi tebrik ediyorum, galip geldiler. Ama şunu ifade etmek de isterim; bütün yorumcular, maçı seyredenler; maçın içindeki olaylara baksınlar. Söz vermiştik konuşmayacağız diye. Konuşmayacağım da kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum 3-0dan 3-2. hatta berabere de kaçırdık galip de gelebilirdik. Ligin başındayız daha. Bunun Adanası da var. Orada da biz 3 puan alır ödeşiriz inşallah. 11+11in dışındakilere lütfen özellikle rica ediyorum; adaletli olun. Başka bir şey demiyorum diye konuştu.

BUGÜN BEN SİTEM EDİYORSAM YARIN FENERBAHÇE DE SİTEM EDECEK

Ben hakem demiyorum. Ben hakemleri çok severim diyen başkan Sancak, Bu haftanın en önemli maçı. Liderlik maçı yani. Ona göre biraz dikkat etmek de fayda var. Allah onların da yardımcısı olsun. Adalet, adalet, adalet Çünkü adalet herkese lazım oluyor. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Bana adalet değil herkese adalet. İki takımı da tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız bundan sonra açıklamasında bulundu.

Skorda hakemin rolüyle ilgili gelen soruya Sancak, Bir şey diyemem. Oyumculara sormak lazım. Ben hiçbir şey demiyorum. Sarı karta dikkat etmek lazım. Kırmızı karttan VAR’a gidiyorsan, ikinci sarı karta da bakmak lazım dedi.

BANKAYA YATIRAN PARAYI DÜDÜĞÜ ÇALAR

Mario Balotellinin takımdan ayrılma durumuyla ilgili gelen soruya ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Normalde sakat. Önümüzdeki hafta oynar. Gidecekse de gitsin canım dünyanın sonu değil. Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyubayı gitmek ihtimaline karşı aldık. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon Euro yatıran herkes alabilir. Bankaya yatıran parayı düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon. Herkese duyurum olsun; almak isteyen buyursun alsın götürsün cevabını verdi. (DHA)