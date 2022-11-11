Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Munzur Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Munzur Üniversitesi ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 25.11.2022

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