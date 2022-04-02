Muharrem İnce’den çok çarpıcı uyarı: Bu geç kalınmış önlemdir, yanlış yoldur!
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Muharrem İnce’den çok çarpıcı uyarı: Bu geç kalınmış önlemdir, yanlış yoldur!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yayınladığı bir video mesajıyla can yakan hayat pahalılığını ve iktidarı eleştirdi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yayınladığı bir video mesajında üreticinin yem alamadığı için gebe inekleri kesmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

İnce, KDV indirimi ile marketlerdeki pahalılığın azalmayacağını dile getiren İnce AKP’yi şöyle uyardı:

“O sadece dil altı hapıyla tansiyonu düşürmeye benzer. Hastalığı doğru teşhis edip tedavi etmelisiniz. Tarladan başlamalısınız, ahırdan başlamalısınız. Çiftçiyi desteklemelisiniz, üreticiyi desteklemelisiniz. Aldığınız bütün önlemler geç kalınmış önlemlerdir. Gübrenin, tohumun desteğini zamanında vermezseniz hiçbir işe yaramaz. Yanlış yoldasınız, geç kalıyorsunuz; açlık kapıda, kıtlık kapıda uyarıyorum.”

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Muharrem İnce’den çok çarpıcı uyarı: Bu geç kalınmış önlemdir, yanlış yoldur!
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