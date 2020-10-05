Muharrem İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz
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Muharrem İnce: Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ kapsamında geldiği Aksaray´da esnafı ziyaret etti. İnce, “Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz” dedi.

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Aksaray´a geldi. Şehir merkezinde halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına da açıklama yapan İnce, “Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Aksaray teşvik kapsamında olan bir ilimiz fakat demir yolu, 17- 18 yıl önce söz verilmiş bir projedir. Bu proje gerçekleşirse ulaşım da kolay, ucuz ve rahat olur” diye konuştu.

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