Muharrem İnce rahatsızlandı, programlar iptal
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Muharrem İnce rahatsızlandı, programlar iptal

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin bugün İzmir ve Manisa’da gerçekleştirmesi planlanan programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin bugün İzmir’de yapmayı planladığı ‘Gençlerle Buluşma’ programı ve esnaf ziyareti ile Manisa’da gerçekleştirmesi planlanan ‘Gençlik Buluşması’ programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İnce’nin Ankara’ya hareket ettiği öğrenildi. (DHA)

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Muharrem İnce rahatsızlandı, programlar iptal
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