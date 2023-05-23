Muharrem İnce, hastanede tedavi gördü
Haberler Gündem

Muharrem İnce, hastanede tedavi gördü

Memlekt Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Ankara’da rahatsızlanan Muharrem İnce, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, hastanede çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp, “Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim” dedi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ümit Özdağ açıkladı: Sinan Bey’le farklı düşünüyoruz

Ümit Özdağ açıkladı: Sinan Bey’le farklı düşünüyoruz

Tartıştığı esnafı 12’nci kattan atan sanığın davasında yeni karar

Tartıştığı esnafı 12’nci kattan atan sanığın davasında yeni karar

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının yüzüne kezzap attı

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadının yüzüne kezzap attı

Muharrem İnce, hastanede tedavi gördü
Gündem