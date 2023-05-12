Muharrem İnce hakkında dezenformasyon yapan 13 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesabın tespit edildiğini açıkladı.

EGM’den yapılan açıklamada, “EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce hakkında özellikle 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır” denildi.

Söz konusu fotoğrafların, yurt dışı kökenli farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu belirtilerek, “Belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış, bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir. Konu hakkında çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. (DHA)