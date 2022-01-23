Muharrem İnce: Ey Erdoğan, senin düzenin; zorbalığın ve kötülüğün düzenidir

Gündemdeki gelişmeler üzerine paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Ey Erdoğan, senin düzenin; zorbalığın ve kötülüğün düzenidir. Sen sadece Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’ı değil, senin gibi düşünmeyen milyonlarca insanı tehdit eden, susturmaya çalışan bu düzenin sahibisin! Bu düzeni yıkacağız” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya paylaşımında bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. İnce, “Ey Erdoğan, senin düzenin; zorbalığın ve kötülüğün düzenidir” ifadelerini kullandı.

İnce, paylaşımının devamında ise “Sen sadece Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’ı değil, senin gibi düşünmeyen milyonlarca insanı tehdit eden, susturmaya çalışan bu düzenin sahibisin! Bu düzeni yıkacağız” dedi.