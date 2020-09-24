Muharrem İnce: Dere görmeden paça sıvanmaz

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ kapsamında geldiği Kütahya’da, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sembolik cumhurbaşkanı’ ve ‘parlamenter sistem’ söylemlerine ilişkin, “Dere görmeden paça sıvanmaz. Sayın Genel Başkan ile de basın üzerinden konuşmam, gerekirse yüz yüze konuşuruz” dedi.

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Kütahya’ya geldi. Esnafı ziyaret eden İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmasındaki ‘sembolik cumhurbaşkanı’ ve ‘parlamenter sistem’ söylemlerini de değerlendirdi. İnce, “Dere görmeden paça sıvanmaz. Sayın Genel Başkan ile de basın üzerinden konuşmam, gerekirse yüz yüze konuşuruz” diye konuştu.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olup olmayacağı sorusunu ise “Bilemiyorum. Siz fal bakıyorsunuz, ben fal bakmayı sevmem. Ben bilime, fiziğe inanıyorum. Seçim yoksa ortada aday da yoktur” diye cevapladı.