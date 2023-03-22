Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imza nedeniyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na gelerek kendi adına imza verdi.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için dün Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. İnce, Meclis’te grubu bulunmayan partiler için 100 bin imza toplanması şartı nedeniyle bugün de Çankaya İlçe Seçim Kurulu’nda imza verdi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan İnce, “20 yılın sonunda hepimiz tek adam yönetiminden şikayetçiyiz. Tek adam yönetiminin karşılığı ya da onun rakibi tek aday olamaz. Tek adaylıktan bıkmışken, tek adaylık dayatmasına da karşı çıkacağız. Bu bir demokrasidir. Demokrasiler, seçme ve seçilme üzerine kurulur. Neden yani bu ihale takımı gibi oldu. ‘Kimse ihaleye girmesin. İhaleye girenin ayağını kırarım. Seni tehdit ederim.’ Böyle bir şey yok. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da ‘bana aday olamazsın’ diye bağırıyorsunuz” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ TIKAYACAK BİR ŞEY YAPMAYIZ’

10 binlerce insanın seçim kuruluna gelip imza attığını kaydeden İnce, “Bırakın insanlar yarışsın. Biz Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız. Demokratik hakkımız bu. Dayatmalara karşı çıkıyoruz. Biz insanlara 3’üncü bir yol öneriyoruz. Bir seçenek sunuyoruz. Yani diyoruz ki milletimize; bir ihtimal daha var. Onun için bütün milletimizi pazartesi günü saat 20.00’ye kadar seçim kuruluna gitmeye davet ediyorum. İmza vermeye davet ediyorum. Bu bir yarıştır. Büyük ihtimalle 1’inci turda bitmeyecek yarıştır. 2’nci turda hep birlikte gereğini yapacağız ve bu iktidardan kurtulacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)