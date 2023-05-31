Muhalefete muhalefet kime hizmet eder!

AKP’nin en önemli kalemi Ahmet Hakan, muhalefet seçmenini, Kılıçdaroğlu’na saldırtmak için “Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin” diye yazabiliyor!

Evet, muhalefet seçmenine böyle sesleniyor!

Kin ve nefreti körükleyen bu söyleme, Abdülkadir Selvi de köşesinden “Kılıçdaroğlu istifa edecek mi İmamoğlu aday mı” yazısı ile destek veriyor.

Roller paylaşılmış!

AKP medyası 28 Mayıs’a kadar yerin dibine sokmaya çalıştıkları Kılıçdaroğlu’nu şimdi de seçimde başarılı diye överken diğer yandan da İmamoğlu’nu aday olması için gaza getirmeye çalışıyor.

Özü, muhalefeti birbirine düşürmeye çalışıyorlar!

1 Mart tezkeresinden beri CHP’yi her türlü operasyonla diz çöktürmeye ve parçalamaya çalışan iktidar, aynı zamanda CHP önderliğinde kurulan Millet İttifakı’nı dağıtmak için de uğraşıyor.

Her şeyden önce şunu sormak istiyorum.

Türkiye’de en son nüfus sayımı en zaman yapıldı?

Hatırlayan var mı?

2007 öncesi yapıldı.

2006’da çıkarılan 5490 sayılı Nüfus hizmetleri kanunu ile sokağa çıkma yasağı ile yapılan nüfus sayımından vazgeçilmiştir.

Cahil, kaba, nobran, bencil, küstah ve kibirli diye adlandırılan biri olarak hodri meydan diyorum!

Gelin yarın sokağa çıkma yasağı ile birlikte nüfus sayımı yapalım!

Çıkan seçmen ile de seçim yapalım!

Erdoğan kazanır mı hep birlikte görelim!

Diğer yandan muhalefet medyasına da bir iki sözüm var!

Cumhurbaşkanı adayı belirme sürecinden beri hatalar yapılmaktadır.

AKP’nin seçim kiminle kazanılır tuzağına düşülmüş, program ve ideoloji ne yazık ki ikinci tura bırakılmıştır.

Herkes gönlünden geçeni aday yapmaya çalışmış ve enerji içe döndürülmüştür.

Oysaki görev bu değildir.

Görev, muhalefete ışık tutmak, yolunu aydınlatmaktır!

Ne dövmek ne övmek sadece gerçeği söylemektir.

Ne Millet İttifakı’nın seçilen milletvekillerini tartıştırmak ne de tartışmaktır!

Bu seçilenler Türkiye’nin parlamenter rejime yani üniter yapıya dönüşün, niteliği zayıf da olsa son ümididir.

Daha nitelikli olanları seçinceye kadar görevlerini en iyi şekilde yapmalarına ışık tutulmalıdır.

CHP şu aşamada iç kargaşadan uzak olmalı, hatalardan ders çıkarmalı ve Millet İttifakı da birlikteliğini korumalıdır.

Türkiye’nin parçalanmamasını tek yolu budur…