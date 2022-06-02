Muhalefete büyük kuşatma…

Seçim takvimi yaklaştıkça, iktidarın muhalefete yönelik baskısı da artıyor. İktidar, muhalefeti susturmaya ve konuşamaz hale getirmeye çalışıyor. Elindeki tüm aparatları kullanan AKP – MHP iktidarı, muhalefetle halkın arasındaki bağı koparmayı ve kendisini alternatifsiz hale getirmeyi hedefliyor. İktidar, baskının aracı olarak kimi zaman RTÜK, kimi zaman ise yargı kurumlarını kullanıyor. Yer yer ise kolluk kuvvetleri devreye sokuluyor.

ANKETLER MORALLERİNİ BOZUYOR

Baskının bu denli artması boşuna değil…

Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları, iktidarın cumhurbaşkanlığı seçimini 1. turda kazanamayacağını, seçimin 2. tura kalacağını; parlamentoda ise çoğunluğu kaybettiğini gösteriyor. Artan ekonomik kriz ve buna bağlı olarak yaşam standardının düşmesi, iktidara destek veren çevrelerin de kafasını karıştırmış durumda… İktidar, muhalefete baskı yaparak alternatif olmaktan çıkarmaya; ‘kararsız’ olarak nitelenen kesimleri de kendi çevresinde tutmaya çalışıyor.

Son günlerde yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin aslında kapkaranlık bir utanç tünelinden geçtiğini gösteriyor.

HER ŞEY SUÇ!

Şu tabloya bakar mısınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Turken Vakfı – Ensar Vakfı ve TÜRGEV arasındaki para trafiğini açıkladığı videoyu yayınlayan HALK TV, KRT TV, TELE 1 ve Flash Haber TV, RTÜK’ün AKP ve MHP’li üyelerince cezalandırıldı. Konuşmayı yayınlayan kanallara para cezası verildi.

Oysa ki; Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşma, anayasaya göre “anayasal dokunulmazlık” kapsamındadır. Dolayısıyla, bu konuşmayla ilgili olarak herhangi bir yaptırım uygulanamaz. RTÜK buna rağmen, muhalif kanallara ceza yağdırıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, neredeyse 10 yıl önce attığı tweetlerden dolayı yargılandı, ceza aldı, hapse girdi – çıktı ve siyasi yasaklı hale geldi. Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşları bugün de SBK Holding ile ilgili yaptıkları bir broşürden dolayı yargılanacaklar.

Bitmedi…



Gözleri İBB’den ayrılamıyor!

İstanbul’un iki kez üst üste seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, normal bir zamanda soruşturma bile açılmayacak bir siyasi polemik yüzünden görevinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. AKP seçim yoluyla kazanamadığı belediyeyi, yargı yoluyla ele geçirmeyi hedefliyor. Dün Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşma, tahkikatın genişletilmesi gerekçesiyle 21 Eylül’e ertelendi. Böylece, CHP’li İmamoğlu’nun tepesine ‘Demokles’in Kılıcı’ asıldı.

Eylül ayı da ilginç bu arada…

Eylülde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması bekleniyor. Belli ki; İmamoğlu davasının akıbeti biraz da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını deklare etmesine bağlı… Kararın gelişmelere göre verileceği anlaşılıyor.

Anlayacağınız; AKP elindeki gücü kullanarak yine siyasi mühendislikler yapma peşinde…

Zira; İBB’nin AKP için önemi biliniyor… AKP iktidarı, genel seçime İBB’yi elinde tutarak ve buradaki kaynakları kullanarak girmek istiyor.

BASKILAR BİTMİYOR!

Muhalefete yönelik kuşatma bunlarla sınırlı değil tabii ki…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta saldıran ve öldürmeye çalışan güruh, adeta ödül gibi cezalarla kurtuldu. Bu kararın anlamı, Kılıçdaroğlu ve muhalefet liderlerine yönelik linç girişimlerinin cezasız kalacağıdır! Bu sözde cezalar, adeta linç girişimlerini teşvik niteliğindedir!

Bu arada yeri gelmişken soralım; Kılıçdaroğlu’na saldıran güruh içinde AKP üyesi olanların partiden ihraçları gerçekleşti mi?

AKP bu kişilerin ihraç edileceğini açıklamıştı…

O günden bugüne ihraç edildiklerini duymadık…

İşte bu tavır da kuşatmanın bir parçasıdır!

AKP’nin saldırganları ihraç etmemesi, “cezasızlık” anlayışını hakim kılmak ve benzeri saldırıların önünü açmaktır.

İktidar, muhalefeti elindeki tüm araçlarla kuşatmaya ve nefessiz bırakmaya çalışmaktadır.

Kadınlar ve avukatlar da yargılanıyor!

Bu bağlamda, peş peşe açılan hukuksuz davalardan biri de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na yönelik… Derneğin “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü” gerekçesiyle feshinin istendiği dava dün görüldü. Kadınlar, kapatma kararına “İktidar, karşısındaki her türlü muhalefet gücünü engellemeye çalışıyor. Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak için mücadele eden derneğin kapatılmaya çalışılmasının karşısındayız. Adliyelerde, sokaklarda, meydanlarda kadın dayanışmasını yaşatmaya devam edeceğiz” diyerek itiraz ettiler.

Hukuksuzluklar bunlarla sınırlı değil…

6 YILDIR SÜREN DAVA

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve 22 avukat arkadaşı da yıllardan bu yana yargılanıyor. Kozağaçlı neredeyse 6 yıldır tutuklu… Bu davanın duruşması da dün Silivri Cezaevi’nde görüldü. Soma’daki maden cinayetinde işçilerin yanında duran avukatlar, bunun bedelini ödemeye devam ediyor. Tıpkı, Gezi davasından tutuklanan Can Atalay gibi…

Memleketin haline bakar mısınız?

Gün geçmiyor ki; muhalif bir siyasetçi ya da muhalif bir derneğin yöneticileri yargılanmasın, gözaltına alınmasın, haklarında soruşturma açılmasın…

İktidar, içine düştüğü çaresizliği, muhalefeti sindirerek aşmaya ve siyasi yaşamını bu yöntemle uzatmaya çalışıyor. Kuşatma arttıkça, toplum nefes alamaz hale geliyor.

Buna bir de iktidarın hakaret ve tehdit dolu sözleri eklendikçe, Türkiye yaşanmaz bir ülke haline geliyor.

UMUT HER ZAMAN VAR…

Ancak bu tablo, bizi umutsuzluğa sürüklememeli…

Vietnamlı devrimciler, “Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır” derler…

Biz şu an karanlığın en koyu anındayız… Dolayısıyla, şafağa da bir o kadar yakınız…

Yeter ki; umudumuzu ve demokratik mücadele azmimizi kaybetmeyelim…