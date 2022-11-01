Muhalefet partilerinden neden istifa edilir?

Gerçek Atatürkçüsün.

Gerçek milliyetçisin.

Gerçek devrimcisin.

Gerçek vatanseversin.

Gerçek İslamcısın.

Ortada iki cephe var.

Birincisinin arkasında ABD var ve BOP’a hizmet ediyor!

Programında başta eğitim ve sağlığın yerel yönetimlere devri olmak üzere etnik ve dinsel temelde örgütlenmeyi savunuyor.

İkincisinin arkasında ABD yok!

Üniter yapıdan yana ve ortak aklın sembolü olan parlamenter rejime dönüşü hedefliyor.

Üstelik on yıllardır iktidarın operasyonlarından şaşkına dönmüş bir muhalefet varsa ve toparlanmaya çalışıyorsa nerede durmak gerekir?

Her gün açılımlarını, saçılımlarını anayasallaştıran iktidarın yanında mı yoksa tüm eksikliklerine rağmen muhalefetin yanında mı durmak gerekir?

Hele de Atatürk’ün kurduğu rejim kaldırılmışken nerde durmak gerekir?

Programında Atatürk olmasına rağmen iktidarın; “muhalefet Atatürk’ten koptu” algısına kapılarak muhalefetten istifa etmek ya da istifa edip ayrı bir parti kurmak iktidarın mı muhalefetin mi yanında durmaktır?

Bugün eğer ABD ve BOP’a karşıysan muhalefete muhalefet edilmez!

Muhalefet partilerinden istifa edilmez!

Muhalefete de iktidara da yakın değilim söylemi ise en tehlikelisidir!

Ortadayım, tarafsızım demek ile iktidara güç verdiğini görmen lazım.

Bu yaşananlar, muhalefetin iç hesaplaşması değildir hele de yerlilik ve millilik ile hiç ilgisi yoktur.

Ülkenin içinde bulunduğu parçalanma sürecinde sanki ülkeyi muhalefet yönetiyormuş gibi gösterilen algıya kapılırsan pişman olduğunda iş işten geçmiş olacaktır.

Muhalefet ise artık tek bir masanın etrafında oturmak zorundadır.

Çocuklarımıza olan borcumuz sadece böyle ödenir…