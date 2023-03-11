Muhafazakâr aile çocukları nasıl kandırıldı?

Cumhuriyet tarihimizin, Kurtuluş Savaşı kadar değerli ve önemli seçimlerine gidiyoruz…

Halkımızın geneli ne yazık ki:

Demokratik hukuk devletini…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesini…

İnsan haklarını…

Ve…

Yargı bağımsızlığı gibi çağdaş değerleri:

Önemsemiyor…

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“Demokratik lâik sosyal hukuk devleti mi?..

Yoksa iş, aş ve mezhebin mi?” diye sorsanız…

Gelişmiş dünya kamuoyunda…

Ve…

Halkın genelinde:

“İş, aş ve mezhebim” diyecek olanların sayısının…

“Demokratik lâik sosyal hukuk devleti” tercihini yapacak olanlardan daha fazla olacağı kanaati yaygın…

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İşte bu seçmen yığınları…

Bugüne kadar:

Ülkeyi yönetmeye talip politikacının:

Sağlam karakterli ve kariyer sahibi olanını değil…

Karizmatik olanını…

Ve…

Alnı secde görenini tercih etti…

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Neden?..

Çünkü…

Cahil, eğitimsiz ve İslâm’ı tanımayan insan yığınları:

Din taciri…

Şeriat yanlısı…

Atatürk düşmanı yobazlar tarafından yıllarca:

“Dindarlara baskı yapıldı, Kur’an okumak yasaktı” yalanlarıyla aldatıldılar…

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Ben…

DP’li…

27 Mayıs 1960 ihtilalinden bir hafta sonra:

DP İl yönetiminde olduğu için…

Sabahın köründe evinden alınıp…

Önce nezarethaneye…

Sonra da hapishaneye götürülen bir babanın çocuğu…

Bulgaristan göçmeni, dindar bir ailenin torunuyum…

Evimizde…

Mushaf’ın duvardan indirilip de okunmadığı tek günü hatırlamıyorum…

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CHP’li bir ağa (Aynı zamanda ölünceye kadar muhtar) kızı olan Hacı Anneciğim:

“Bu kadın benim annem” diye aklımın aldığı ilk günden beri…

Vakit namazlarını…

Ve tabii ki diğer ibadetlerini…

Hiç aksatmadan (92 yaşında ve bugün bile alnını sandalyenin oturma yerine koyarak namazlarını eda ediyor) yerine getirdi…

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İsmet İnönü’yü en az Atatürk’ü sevdiği kadar seven ve sayan kıdemli kurmay albay kayınpederimi yakından tanıdığımda (1974):

Disiplinli bir şeklide orucunu tuttuğuna…

Cuma namazlarını kıldığına…

Ve…

Bayram sabahları önce camiye…

Oradan da:

İTÜ’de okurken 19 yaşında zatürreden ölen erkek kardeşinin kabrini ziyaret etmek için…

Ortaköy Kabristanı’na (Tabii ben de beraberinde) gittiğine tanık oldum…

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Ve…

Çok kısa bir süre içinde:

Atatürk ile İnönü düşmanı siyasal İslâmcı din tacirlerinin (Müslümanların değil):

Biz, muhafazakâr aile çocuklarını nasıl kandırdıklarını çok daha iyi anladım…

Doğru tercih lütfen

Sevgili klasik CHP seçmeni…

Seçim sürecinde lütfen…

Gerçek dindarları incitecek şeyler yapmayın…

Lütfen Millet İttifakı’nın saygıdeğer muhafazakâr genel başkanlarını kırmayın…

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Bir diğer yazımda da dediğim gibi…

Kurtuluş Savaşı kadar değerli ve önemli seçimlere gidiyoruz…

Ya modern muhafazakâr demokratlarla…

Çağdaş sosyal demokratların adayını seçeceğiz…

Ve…

Muasır medeniyetler yolunda…

Dindarı, dinsizi, deisti, panteisti hep birlikte el ele yürüyeceğiz…

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Ya da:

Gelişmiş batı demokrasilerinden kopmuş…

Tek adam despotizminde…

Demokratik seçimleri unutmuş bir toplum olarak:

İran’la kucaklaşmak üzere…

O tarafa doğru yürüyeceğiz…

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Tercih…

Benim kuşağımın değil…

Benim kuşağımın çocuklarının ve torunlarının geleceğini belirleyecek…

Seçilmiş sultanlar

Dün, Osmaniye’den arayan bir okur yurttaşımız anlattı…

Çadırları kurdukları zemin çok kötüymüş…

Yağmur yağdığında…

Gölün üzerinde yatıyor gibiymişler…

Ve bu durum…

Belediyenin umurunda bile olmamış…

Ama…

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Erdoğan ve Bahçeli’nin Osmaniye’ye gelecekleri öğrenildiğinde…

Çadırların altına dökülmeyen beton asfalt…

Geçecekleri yola dökülmüş…

★

Ve canlarım…

İki genel başkan…

İnşaatların çöktüğü…

On binlerce yurttaşımızın göçük altında kaldıkları mahallelerde değil…

Çökmeyen inşaatların bulunduğu mahallelerde dolaştırılmışlar…

★

Yazık…

Çok yazık…

Hiç şaşırmazdı

Rus Kommersant gazetesi, “yaptırımlı” ürünlerin Türkiye üzerinden Rusya’ya transit geçişinin engellenmeye başlandığını…

Bu konuda…

Türk makamlarının bildirimde bulunmadığını yazdı.

★

Eğer Putin…

Güvendiği birini gönderip:

Abdullah Gül…

Abdüllatif Şener…

Ahmet Davutoğlu…

Ve…

Ali Babacan’la görüştürseydi:

Bu haberi okuyunca:

Hiç şaşırmazdı…

Göstermeli

Ali Babacan dedi ki:

“İsteriz ki sadece HDP değil; muhalefetteki tüm partiler, herkes gelsin adayımızı desteklesin.

Ortak adayımıza ne kadar çok destek alırsak ilk turda alacağı oy o kadar fazla olur.

İlk turda açık arayla kazanırız…”.

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Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin tüm genel başkanları:

Bu akılcılığı…

Ve…

Bu yürekliliği:

Göstermeli…

Ha Potemkİn…

Rus Çariçesi Katerina’nın sevgilisi Prens (Doğuştan değil, Kraliçe tarafından verilen unvan) Potemkin’i hatırladım…

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O da Kraliçe’ye halkın durumunu göstermek için önceden tedbir alır…

Yıkık dökük evlerin önüne…

Üzerlerinde:

Tertemiz ve çok düzgün köy evleri bulunan yağlı boya tablolar:

Yerleştirilirdi…

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Sahnelerde rol alan aktör ve aktrislere temiz köylü kıyafetleri giydirilerek:

(Osmaniye’de olduğu gibi) Düzgünleştirilmiş caddede yürütülürlerdi…

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Kraliçe ise teknesiyle nehirden geçerken…

Gördüklerinin yağlı boya tablo…

Köylülerin “Tiyatrocular” olduklarını bilmediği için:

“Köylülerim ne kadar da refah içinde yaşıyorlar” diye sevinirdi…

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Ha Prens Potemkin ve Kraliçe…

Ha Osmaniye Belediyesi ve:

Seçilmiş sultanlar…

Günün açıklaması

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dedi ki:

“Siyasette bazen krizler faydalı olur.

Bu kriz de faydalı oldu.

Hiç kriz çıkmıyorsa bir aktör dominant demektir.

Çözülüyorsa o kriz, öldürmeyen darbe güçlendirir.”…

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Bedbin (Kötümser) değil nikbin (İyimser) olmak:

Başarıya giden yolda:

Özgüvenli yürümek demektir…

Aptallık

Gökçer Tahincioğlu’nun özel haberinden uzun uzun söz etmeyeceğim…

Şu spot yeter:

“Deprem bölgesinde seferber olan insanların merkezleri dağıtıldı, yardım TIR’larına el kondu, ön sıralar tarikatlara ayrıldı!..”.

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Ne yazık ki hala:

“Halkın yanındayız” yalanları sürüyor…

Ve…

“Müşterisi” var…

Neden?..

Halkın büyük bölümü…

Her yalana inanmaya hazır olduğu için…

Şüphe etmemek…

Kolay kandırılmak…

Ve…

Görmediği halde her şeye inanmak:

Dinin “ahlâklı olmak” için değil…

Uyuşturucu olarak kullanıldığı az gelişmiş ülke halklarının:

En aptalca özelliğidir…

Belliydi…

ABD’de yapılan yeni bir araştırma…

Ülkede yaşayanların IQ’sunun yaklaşık 100 yıldır ilk defa düştüğünü:

Ortaya koydu.

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Önce Trump…

Sonra Biden’ı seçmelerinden:

Belliydi…