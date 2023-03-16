Muğla’nın bu sezon 1,5 milyon İngiliz turist ağırlaması bekleniyor

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’ya, 17 Mart’tan itibaren kafileler halinde gelmeye başlayacak İngiliz turist sayının bu yıl 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra antik kentleri ve lüks konaklama tesisleriyle öne çıkan Muğla, bu sezon da Türkiye’ye gelen İngiliz turistlerin önemli bir kısmını ağırlamaya devam edecek.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, bu sezon özellikle İngiliz pazarında büyük bir artış beklediklerini söyledi.

Bölgeye turist getiren İngiltere’deki birkaç tur operatörünün operasyona başladığını aktaran Bülbüloğlu, İran’dan da nevruz bayramıyla beraber ciddi bir misafir beklediklerini bildirdi.

Erken rezervasyonların ve bölgeye gelecek uçak sayılarının sezonun güzel geçeceğinin göstergesi olduğunu belirten Bülbüloğlu, “Muğla’nın ana pazarı İngiltere. İngiltere’den Dalaman Havalimanı’na şu an için 1 milyon 280 bin İngiliz turist koltuk ayırmış durumda. Yani bu kadar İngiliz turist bölgemize gelecek. Bu sayı daha da artacak ve talebin artmasıyla 1,5 milyonu bulacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Bu durumun Muğla’nın dinamik ve en büyük pazarı olan İngiltere’den bir dahaki sene daha çok misafirin geleceğini gösterdiğini vurgulayan Bülbüloğlu, bölgenin hem popüler olması hem de fiyat avantajının bulunması nedeniyle tercih edildiğini kaydetti.

(AA)