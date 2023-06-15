Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
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Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Muğla’nın 5 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Dalaman, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, 5 ilçede 8- 15 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 443 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 406 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 38 gram skunk ve 1624 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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