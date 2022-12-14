Muğla’da uyuşturucu imal edip satan 3 şüpheli yakalandı
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Muğla’da uyuşturucu imal edip satan 3 şüpheli yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çıldır Mahallesi’nde bazı kişilerin uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu mahalledeki bir otele operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler D.K, M.T. ve S.K’yi yakaladı.

Oteldeki aramada, bir miktar metanfetamin ve esrar, uyuşturucu karıştırıcı aparatı, hassas tartı, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile çeşitli malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. ​(AA)

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