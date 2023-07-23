Muğla’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Muğla’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz, 3 dozer, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. (AA)

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