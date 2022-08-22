Muğla’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Süleyman S. idaresindeki arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Süleyman Kılınç (66), Ünal Karapınar (58), Kenan Demirayak (61), Mevlüt Şimşek (57) ile kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz (54) hayatını kaybederken, yaralanan Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek’in hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı. (AA)