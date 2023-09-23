Muğla’da barajlar alarm veriyor: Kritik seviyelere düştü

Muğla’da baraj seviyeleri son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, su seviyeleri Geyik Barajı’nda yüzde 16, Mumcular Barajı’nda yüzde 10 olarak ölçüldü.

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artması nedeniyle Muğla’daki barajların doluluk oranlarında ciddi düşüş gözlendi. Yüzde 90 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 60 seviyelerine gerilerken, 2019 yılı 30 Eylül tarihinde yüzde 75 doluluk oranına sahip olan Geyik barajı yüzde 16, yine 2019 yılı 30 Eylül itibariyle yüzde 49 seviyesinde olan Mumcular Barajı ise bugün yüzde 10 doluluğa sahip.

EYLÜL AYINDA YAĞIŞ OLMADI VE GERÇEKLEŞMESİ DE BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla genelinde 2023 yılı Eylül ayında herhangi bir yağış ölçümü yapamadı. Ayrıca yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olacağı ve yağış beklenmediği bildirildi.

KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 18 DÜŞTÜ

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana içme suyundaki kayıp ve kaçakların önlenmesi adına il genelinde 1 milyon 602 bin 101 metre içme suyu hat çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmalar ile kayıp ve kaçak oranı yüzde 18 oranında azaltılarak tekrar sisteme dâhil edildi. Bunun yanı sıra ek su sağlanması amacıyla içme suyu arıtma tesislerinde revizyon çalışması yapıldı ve arıtma kapasiteleri arttırıldı. Ayrıca yeni su kaynakları bulunarak sisteme dahil edildi ve arıtma tesislerinde yeşil alan sulaması yapılabilecek şekilde arıtma yapabilen sistemler kuruldu.

(ANKA)