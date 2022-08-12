Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin 31/03/2022 tarihli ve 2020/589 E., 2022/378K. sayılı kararı uyarınca 11/12/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan akademik ilanda yer alan kadro yeniden ilan edilmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

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