Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, bu kişiler arasında yer alan ve Türk olduğu belirlenen 1 kişinin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 04.09’da Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen can salındaki 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, bunlar arasında yer alan, bilinci kapalı 1 kişinin vücudunda darp izleri olduğu belirlendi.

112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edilen şahsın yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kurtarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgilerden, düzensiz göçmenlerin 20 Ekim 2022’de İstanköy adasına geçtikleri, burada Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalandıkları, değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri öğrenildi.

Göçmenler ifadelerinde, götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde, kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir şahsın daha bulunduğunu, bu şahsın vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını ve kendi grupları ile birlikte can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildiklerini beyan etti.

Kimlik tespit çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden şahsın, “aranıyor” kaydı bulunan bir Türk olduğu tespit edildi.

Ölüm nedeninin tespiti için otopsi çalışmaları devam ederken, olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (AA)