Mudanya Üniversitesi öğretim üyeleri alıyor

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Mudanya Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mudanya Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

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