Müdahaleyi kaldıramaz isyan eder…

Canlarım…

Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon netice” cümlesini…

Cümlenin söylendiği günden beri eleştiriyor…

Ve…

Diyorum ki:

★

Tek başına faiz…

Enflasyonun sebebi:

Olamaz…

★

Zira…

Faiz de:

İşçilik…

Hammadde…

Enerji…

Nakliye…

Reklam…

Ve…

Vergi gibi…

Maliyet unsurlarından:

Sadece biridir…

★

O nedenle:

“Faizleri düşürelim enflasyon düşer” demenin alternatif fikirleri:

“Hammadde fiyatlarını düşürelim enflasyon düşer…”.

“İşçilik ücretlerini düşürelim enflasyon düşer…”.

“Enerji fiyatlarını düşürelim enflasyon düşer…”.

“Nakliye fiyatlarını düşürelim enflasyon düşer…”.

“Reklam fiyatlarını düşürelim enflasyon düşer…”.

“Vergi oranlarını sıfırlayalım enflasyon düşer…” demektir…

★

Ama…

Olmaz…

Olamaz…

Çünkü…

★

Piyasa ekonomisi: Müdahaleyi kaldıramaz…

İsyan eder…

Arz–talep kanunu

Canlarım…

Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi…

Türkiye’de uygulanan ekonomik sistem de:

Serbest Piyasa Ekonomisidir…

★

Yani…

Diğer Serbest Piyasa Ekonomilerinde olduğu gibi…

Türkiye’de de fiyatları:

“Emir komuta” ile düşüremez…

Ya da yükseltemezsiniz…

★

Eğer emir komuta ile fiyatlar (Faiz de paranın fiyatıdır) düşseydi:

Politika faizinin yıllık %13 olduğu bir ülkede:

Kredi faizleri yıllık %40’ları bulmaz…

Yıllık enflasyon %80 olmazdı…

★

Yıllık enflasyon %80…

Yıllık MB politika faizi %13 iken…

Piyasada faizler ortalama:

%40 ve üzerindeyse…

Demek ki paranın fiyatı olan faizi:

Enflasyon da…

MB politik faizi de tayin etmiyor…

★

Bunların fiyatlarını tespit ve tayin eden Erdoğan da olmadığına göre…

Kim tespit ediyor bu fiyatları?

Piyasalar…

★

Neyle tespit ediyor?..

Arz-talep dengesiyle…

Bu kadar basit…

Zararın nitelik ve niceliği

Maliyet unsurları sadece…

Bir mal veya hizmeti:

Üretip üretmeyeceğinize karar vermenize yarar…

★

Eğer bir malın piyasa fiyatı…

Maliyetini karşılamıyorsa:

Ve…

İş insanının kafası çalışıyor…

Sokağa atılacak parası da yoksa:

O malı üretmekten vazgeçer…

★

Lütfen artık gerçeklere dönelim…

Demokrasi, politikacıya:

Ekonomiyi yönetme yetkisi verir…

Ama…

Ekonomiyi yönetirken “siyaset yapma” hakkı vermez…

★

Siyasi çıkarlarını…

Halkın ve ülke çıkarlarının önünde tutanların…

Ekonomiye…

Halka…

Ve ülkeye verdikleri zararın niceliği…

Ve hatta…

Niteliği ise:

Son 6 yıldır devam eden Erdoğan politikalarıdır…

Fiyatı siz mi belirliyorsunuz

Diyelim ki konut üreticisisiniz…

Konut üreteceğiniz bölgede konutun metre kare satış fiyatı:

10.000 lira…

Fakat…

★

Kat karşılığı arsa üzerine bina edeceğiniz inşaatın maliyetini hesapladığınızda…

Metre karesini 10.000 liradan satmak sizi kurtarmıyor…

Hatta üstüne üstlük:

Zarar etme ihtimaliniz bile var…

★

Buna rağmen inşaatı yapar…

Hemen yan apartmanda sizinle aynı evsafta bir daire…

Bir milyon liraya satılıyorken…

Siz müşterilerinize:

“Benim dairem 1.5 milyon lira çünkü benim maliyetim çok yüksek” derseniz…

O daireyi satamazsınız…

★

Çünkü canlarım…

Sizin maliyetiniz:

Piyasanın (Alıcı) umurunda bile olmaz…

Onu ilgilendiren:

Dairenizin piyasadaki fiyatıdır…

★

Eğer alıcı…

Piyasa fiyatının biraz üzerinde ödeme yapmayı kabul etmişse…

Bunun sebebi ise:

Aptallığı değil…

Sizden alacağı daireyi…

Diğer alternatif dairelerden:

Daha kaliteli görmüş olmasıdır…

İstismarcı kim

Serbest piyasa ekonomisinin kurucu babası, ahlâk profesörü Adam Smith demişti ki:

“Bir papağana arz/talep kanununu öğretirseniz, onu ekonomist yapmış olursunuz…”.

★

Eğer…

Ülkenizi…

Papağan kadar bile ekonomi bilmeyenler yönetiyorsa:

Ya çok şanssızsınız…

Ya da:

Demokrasiyi istismar ediyorsunuz…

Özgür Hoca şu konuyu da açıklasa

Finans profesörü Özgür Demirtaş…

Değerli bir:

Bilim insanı…

★

Dün gece izlediğim videosunda…

Ulusal medyada:

Ekonomiyle ilgili 30 yıldır anlattıklarımı dinlerken…

İtiraf edeyim ki:

Büyük keyif aldım…

★

Merkez Bankası’nın adeta “kör, gözüm parmağına” misali aldığı faiz indirme kararını…

Harika bir üslûpla eleştirdi…

Çok hoşuma gitti…

Ancak…

★

Son 30 yıldır benim…

Kendisini tanıdığım günden bu yana da…

Demirtaş’ın anlattıkları:

Bizim doğrularımız…

★

Erdoğan ve ekibinin uygulamaları ise:

Politik çıkarlarının doğruları…

★

Bu arada Özgür Demirtaş’tan bir istirhamım olacak…

Ben anlatamıyor olmalıyım…

Ya da…

Akademisyen ve ünlü biri olmadığım için anlaşılmıyor olabilir…

★

Şu, faizin:

Maliyet unsurlarından sadece biri olduğu gerçeğini…

Birkaç kere de Özgür Demirtaş anlatırsa:

Çok etkili olur…