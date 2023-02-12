Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde yıkılan bir binada çalışma yaptı.

Enkazın içerisine giren bir itfaiyeci, ağlayan bir bebeğin sesini duydu. Enkaz altında kaldığı tespit edilen 7 aylık Hamza bebek, ekiplerin çalışması sonucu, depremden 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hamza bebek, ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

(DHA)