Mucizeler devam ediyor: 6 yaşındaki küçük kız 178 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman’da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer isimli çocuk, 178 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Adıyaman’da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Alitaş Mahallesi’ndeki Bozbey Apartmanı’nın enkazından, depremden 178 saat sonra Hivay Üşer ismindeki 6 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı.
Küçük Hivay Üşer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(AA)
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