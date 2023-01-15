Mucize gibi 3 puan

Kazanan her zaman haklı mıdır? Kerem ve Berkay kulübedeyken Saiss’in orta sahada oynamasını, Muleka’nın kaleden uzaklaştıkça etkisizleştiği anlaşılmışken yine kanada çekilmesini, Masuaku’nun yediği çalımlarla belinin kırılayazmasını, defans, orta saha ve forvet arasındaki 30’ar metrelik boşlukları yok mu sayacağız? Kusura bakmayın aradığınız yazara ulaşılamıyor!

Bu kadar hatanın yapıldığı maçın kazanılması gerçekten mucize. Bu açıdan istikrarlı Beşiktaş; Adana DS ve Kasımpaşa maçlarında da nice mucizeler yaşanmıştı, hatırlayın.

İyi yönleri yok mu Beşiktaş’ın? Weghorst gibi bir değeri kaybetmişken Konyaspor gibi zor bir deplasmanda yeteri kadar pozisyona girilmesi önemli. Maçın son ana kadar bırakılmaması ilerisi için umut verici. Rakibin yüksek temposuna yanıt verilmesi şaşırtıcı. Bunda başrol Gedson’undu tabii ki. Ayakta kaldıkça takım sınıf atlıyor. Onun hücuma verdiği destek Beşiktaş’ı parlatıyor. Buna karşın şutları temiz değil. Tek başına ‘hat-trick’ yapabilecek pozisyonlar buldu. Bu tempo ve teknikle şu an büyük liglerde olmasına engel olan ayak içi vuruşları çalışması gerek. Ayrıca Tayfur’un kulübeden gelip verdiği katkıyı değerli buluyorum.

Beşiktaş kaybetseydi bile Mert’in hatasından değil oyun için kurgusundaki aksaklıklar nedeniyle kaybedecekti. Şenol Güneş’in takıma halen hakim olamaması en büyük sorun.

Heyecanlı ve tempolu maçtı. Tüm hatalara ve garipliklere rağmen. Konyaspor, buna katkıda bulundu. Kazanabilecekleri maçı kaybettiler ancak kesinlikle yenilmediler! Disiplin ve taktik açıdan kalite kokuyorlar. İstikrar ve biraz sabır yeter ki. İlhan Palut hocayı ‘yeme’ gibi bir gaflette bulunmazlar umarım.